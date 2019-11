BOMBA D’ACQUA SU CASERTA, CAMPI ALLAGATI E STALLE DISTRUTTE

CASERTA (ITALPRESS) – Non si ferma il nubifragio che da ieri sta investendo larga parte del territorio casertano, in particolare la pianura campana e l’area alifana.

“Campi allegati e stalle distrutte – denuncia la Coldiretti – con la conta dei danni che rischia di aggravarsi nelle prossime ore. L’acqua ha invaso e distrutto le colture orticole in pieno campo, ma ha anche danneggiato irrimediabilmente le scorte di fieno, paglia ed erba medica destinate all’alimentazione dei capi di bestiame, in particolare i bufalini”.

A fare ulteriori danni è stato il vento forte che ha scoperchiato i tetti delle stalle, abbattuto alberi e divelto recinzioni. Colpito anche il comparto del tabacco, con infiltrazioni che hanno colpito i depositi dove erano conservate le foglie lavorate e pronte per la consegna alle manifatture.

“L’area interessata dal fenomeno è vastissima, con migliaia di ettari coinvolti”, sottolinea Coldiretti.

Al momento le situazioni più critiche si segnalano a Villa Literno, Capua, Pignataro Maggiore, Castel Volturno, Santa Maria la Fossa, Sessa Aurunca e Mondragone.

(ITALPRESS).