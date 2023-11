Bombardieri “Precettazione atto di squadrismo politico”

ROMA (ITALPRESS) – “Per la prima volta nella storia della Repubblica si interviene con una precettazione contro uno sciopero generale. E’ atto di squadrismo politico, Salvini si assume la responsabilità di un atto contro la Costituzione, lo fa per non parlare dei temi della manovra: è propaganda contro diritto riconosciuto in Costituzione. Noi il 17 scenderemo comunque in piazza”. Lo ha dichiarato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, intervenuto a “L’Attimo fuggente”, su Radio Giornale Radio. “Il Presidente del Consiglio non ha detto una sola parola sulla vicenda – ha aggiunto Bombardieri -. Il nostro è sciopero contro il governo, non contro i cittadini. Salvini dice che hanno migliorato proposta su pensioni rispetto alla Fornero? Evidentemente non ha letto allegati alla manovra, forse è il caso che Giorgetti gli faccia un disegnino. Dal governo narrazione fatta di propaganda e di bugie. Rispetto alla precettazione della Commissione di Garanzia noi andremo avanti comunque per rivendicare alcune scelte sul lavoro”.Foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).