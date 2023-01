Bonifica aree raffineria, indagini integrative per Bosco Bulala: “Progetto da aggiornare”

Gela. Sarà necessario stralciare alcune parti dell’iniziale progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi delle aree di raffineria. Una decisione che si è concretizzata nel corso della riunione ministeriale di metà dicembre, che rientra nella conferenza di servizi avviata sul progetto. Durante gli accertamenti tecnici, l’attenzione di Ispra si è concentrata su un’area, ricadente nella zona di Bosco Bulala, che in base ai dati forniti da Eni presenta una “contaminazione” da mercurio. I tecnici di Raffineria già avevano indicato “un’indagine integrativa”, con l’obiettivo di “preservare per quanto possibile lo stato dell’habitat di Bosco Bulala e Valle Priolo evitando interventi impattanti”. Su Bosco Bulala, però, gravano diversi vincoli e per Eni si tratterebbe di una presenza di mercurio, probabilmente “da ricaduta”, e localizzata in un unico “poligono” individuato per lo scavo e le attività connesse alla messa in sicurezza. Un altro “poligono” potenzialmente contaminato è invece in un’area “a nord dello stabilimento”. Proprio le indagini integrative hanno convinto tutte le parti della conferenza di servizi a concludere per lo stralcio delle aree che necessitano di approfondimenti. L’intero progetto comunque dovrà essere aggiornato e si dovrà passare dalle autorizzazioni, anzitutto del Comune (per l’incidenza ambientale) e della soprintendenza (per quella paesaggistica). I tecnici di Raffineria dovranno indicare le modalità di “collaudo e certificazione di avvenuta bonifica”.