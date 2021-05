Bonifica centro olio “Perla-Prezioso”, ministero approva progetto operativo Enimed

“Devono essere monitorati anche i livelli di falda, l’eventuale presenza e lo spessore della fase separata. Inoltre, devono essere effettuati campionamenti e analisi periodiche delle acque emunte dai singoli pozzi”, si legge tra le prescrizioni rilasciate dal ministero, ora guidato da Roberto Cingolani. Il via libera al progetto operativo fa sì che spetti poi ad Enimed ottenere le autorizzazioni per i lavori da effettuare, finalizzati alla bonifica. Il progetto rientra nei programmi, più volte comunicati dall’azienda. Sarà necessario osservare il cronoprogramma inserito nel progetto complessivo, anche se in passato, per altri interventi, i ritardi si sono accumulati, anche a seguito di autorizzazioni rilasciate non entro i tempi previsti. Questo è un aspetto che spesso tocca i procedimenti di bonifica, che sul territorio sono fermi a percentuali basse. I vertici del gruppo Eni hanno già ottenuto l’approvazione di diversi progetti, per alcuni di questi l’istruttoria è stata spesso molto complessa. Anche la bonifica del centro olio “Perla-Prezioso” rientra nel piano complessivo, monitorato dal ministero.