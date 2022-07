Bonifica dell’ex stazione di servizio, Sammito: “I resti vanno rimossi subito”

Gela. I resti dell’attività di bonifica dell’area di corso Aldisio, che per anni ha ospitato una stazione di servizio, vanno rimossi. I tecnici del settore ambiente del Comune hanno inoltrato una nota all’azienda che si è occupata dei lavori. Il big bag è rimasto in strada, a ridosso di abitazioni e attività commerciali. “Va rimosso prima possibile – dice il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito – sappiamo che Arpa sta effettuando ulteriori analisi su alcuni campioni, per capire se si tratta di materiali da idrocarburi o da amianto. In attesa dell’esito, però, il big bag non può rimanere alla portata di tutti, in un’area che è stata riqualificata. Ho contattato gli uffici del settore ambiente e mi è stato detto che la nota è stata inviata”. Per Sammito, l’impellenza della rimozione è dovuta anche al fatto che a poca distanza ci sono delle scuole.