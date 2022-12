Bonifica falde, indagine su aree raffineria: accuse a dodici imputati, caso in giudizio

L’attività di indagine ha monitorato principalmente il ciclo degli impianti Taf, per il trattamento delle acque di falda, e Tas, per le acque di scarico. Secondo gli inquirenti, non sarebbero stati rispettati i parametri di bonifica previsti. Sarebbero stati accertati livelli di contaminazione. Gli imputati operano per Raffineria e Syndial (oggi Eni Rewind). Il progetto di bonifica risale invece al 2004. L’attività di indagine è stata condotta dai militari della capitaneria di porto e dai poliziotti del commissariato, coordinati dai pm. Nel corso dell’attività d’indagine furono eseguiti provvedimenti di sequestro.