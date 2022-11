Bonifiche, Ministero approva il piano di caratterizzazione delle aree pozzo Enimed

Sarà l’Arpa ad occuparsi di monitorare “lo strato di riporto antropico”. Nel corso della fase istruttoria sono stati rilasciati i pareri favorevoli di Asp, Ispra-Arpa e capitaneria di porto. Il gruppo Eni ha inoltre in corso una procedura, attivata sempre a livello ministeriale, per la messa in sicurezza e bonifica di aree interne al sito produttivo di contrada Piana del Signore. Proprio sugli iter di bonifica c’è la necessità di aumentare la percentuale di procedure concluse, visto che i numeri fino ad oggi sono comunque limitati, così come riportato in recenti report di Ispra.