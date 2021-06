Bonus 110 per cento, Licata: “Non sarà più necessario accertare la regolarità edilizia”

“Grazie a questa semplificazione delle procedure per i benefici dell’ecobonus –

commenta l’assessore Giuseppe Licata – sarà possibile dire basta agli atti che prima

dovevano essere richiesti per ottenere la conformità urbanistica, con tutta la trafila

che ne derivava. Come amministrazione, insieme agli uffici preposti, stiamo già

avvisando gli ordini professionali, ma è giusto renderlo noto anche alla cittadinanza.

Invitiamo tutti, infatti, a non presentare ulteriori domande di accesso agli atti in

ordine a progetti edilizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le pratiche

riportanti richieste per tali finalità saranno archiviate d’ufficio”.