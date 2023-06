“Boomerang”, l’inchiesta sul traffico di droga: Cassazione annulla aggravante, appello bis

I magistrati della Corte d’appello di Caltanissetta, confermando in pieno la pronuncia del gup nisseno, decisero sedici anni e quattro mesi per Giacomo Gerbino, ritenuto l’organizzatore del traffico di droga; quattordici anni e otto mesi per Virgilio Terranova e Salvatore Valenti, indicati come canali catanesi della droga; dieci anni e otto mesi per il vittoriese Fortunato Vella che avrebbe assicurato l’appoggio nella zona del ragusano; dieci anni a Gaetano Renna e Bartolomeo Palmieri (in continuazione con una precedente sentenza); nove anni a Giovanni Tumino; otto anni e otto mesi a Salvatore Raniolo; tre anni e quattro mesi per Giuseppe Iapichello. Tutti i difensori hanno fatto ricorso. Per queste posizioni, la Corte d’appello dovrà assumere nuove determinazioni sulla base di quanto disposto dai giudici romani. L’unico al quale non veniva contestata l’ipotesi più grave dell’associazione è Carmelo Pellegra (in appello due anni e otto mesi). Tutti optarono per il rito abbreviato. La procura generale, questa mattina in Cassazione, ha invece chiesto che i ricorsi delle difese venissero respinti. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Flavio Sinatra, Cristina Alfieri, Carmelo Tuccio, Vittorio Giardino, Giuliano Dominici, Davide Limoncello, Paola Carfì, Angelo Cassone, Saverio La Grua, Matteo Anzalone, Calogero Vinci, Filippo Pino e Dario Polizza Favarolo.