Borgo Valentina, “panchine comunali in un’area privata”: Giorrannello, “nessun abuso”

Gela. Panchine del Comune collocate in un’area privata. La vicenda di Borgo Valentina, segnalata dai residenti come una sorta di sottrazione, viene affrontata dal consigliere comunale di “Una Buona Idea” Massimiliano Giorrannello, chiamato in causa perché presente al momento della rimozione di vecchie panchine del Comune, collocate non si sa bene da chi in un’area privata, in una delle zone realizzate in passato attraverso i programmi Peep. “Ogni azione è stata effettuata al fine di garantire la corretta gestione del patrimonio comunale. Alcuni residenti ci hanno più volte segnalato la presenza di soggetti in un’area del complesso residenziale Borgo Valentina che disturbavano la quiete pubblica. È stata effettuata una verifica dagli uffici comunali ed è emersa anche la presenza di panchine di proprietà comunale collocate in un’area privata e, soprattutto, prive delle necessarie autorizzazioni. Si tratta di panchine – dice Giorrannello – che in origine erano state installate nel piazzale di fronte la chiesa dei Cappuccini, poi temporaneamente rimosse durante il periodo del Covid e che ritorneranno al proprio posto. Tuttavia, la loro ricollocazione è avvenuta in un luogo che, ad oggi, non risulta essere di competenza comunale”.