Borsa di studio nel ricordo di Emanuele Riela, “un invito alla vita e a farne un capolavoro”

Gela. Una cerimonia per ricordare Emanuele Riela, diciannovenne rimasto vittima di un incidente stradale mortale nei pressi di Catania il 14 giugno 2018, si è tenuta ieri mattina nell’aula multifunzionale dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Sturzo” di via Romagnoli.

“L’azione della famiglia Riela è volta a dare importanza alla vita. I giovani spesso pensano di essere immortali ma è importante che capiscano quanto la vita sia preziosa”, ha dichiarato la preside Angela Tuccio.

“Per il secondo anno, in memoria di Emanuele, lo ricordiamo con affetto. La famiglia elargisce questa borsa di studio che mi auguro possa diventare un obiettivo per gli alunni che si apprestano al traguardo della maturità”, ha poi aggiunto la professoressa Maria Grazia Raimondi.

La famiglia Riela ha deciso di rilasciare per il secondo anno consecutivo una borsa di studio intitolata al figlio tragicamente scomparso, per gli alunni dell’istituto Sturzo che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno ottenuto agli esami di stato una votazione superiore a 95/100.