Borsa rubata ad una donna disabile, presa di mira dagli scippatori

Gela. Hanno scippato la borsa ad una donna, diversamente abile, costretta a muoversi su una sedia a rotelle elettrica. Avrebbero agito in due, in sella ad uno scooter. Uno scippo che risale ad alcuni giorni fa. La donna non ha potuto fare molto per opporsi. Pare che nella borsa ci fosse del denaro, circa mille euro.