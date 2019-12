“Botti” politici in maggioranza, i casi Caci e Romano: Sincero, “verifica? E’ sempre utile”

Gela. I “fuochi” politici di maggioranza, almeno per qualche ora, sono stati messi in soffitta dallo sblocco della proroga Via per la base gas di Eni, un passo decisivo verso cantieri che valgono circa 800 milioni di euro. Nei giorni scorsi, però, il sindaco Lucio Greco si è trovato in mano due “botti” politici, tutti interni alla sua alleanza. Prima, la richiesta di scuse ufficiali pretese dal consigliere del Popolo della Famiglia Valeria Caci, messa alla porta in malo modo dal sindaco nel corso di una riunione, e poi il monito del forzista Carlo Romano, che ha parlato della necessità di una leadership più forte. La maggioranza dell’avvocato “civico” non ha mai brillato per costanza politica, ad eccezione delle prime settimane. Fibrillazioni non ne sono mancate. La tanto attesa verifica, però, non c’è stata. “La verifica di maggioranza? Io credo sia sempre necessaria – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – noi l’abbiamo chiesta e rimaniamo sempre sulla stessa posizione. Il confronto è necessario, soprattutto per rafforzare un rapporto politico. I consiglieri Caci e Romano hanno espresso degli evidenti malumori. Le dichiarazioni di Romano, soprattutto, mi sembrano un invito a migliorare per raggiungere risultati concreti. Non le leggo come una presa di distanza o come una critica rivolta solo al sindaco”. I “civici” sono stati tra i primi a capire che qualcosa non stava funzionando per il verso giusto.