Branco randagi tra case e villette residenziali, i cani in via Barbabianca

Gela. Si muovono in branco, anche tra le strade delle aree residenziali a ridosso di Montelungo. Almeno sette cani randagi, ieri sera, sono stati notati in via Barbabianca, proprio tra le abitazioni e le villette residenziali. Sicuramente, un pericolo per chi vive nella zona e da tempo segnala la presenza del branco, che probabilmente arriva proprio da Montelungo, dove ha maggiore facilità di ricavare rifugi, per poi spostarsi nelle aree limitrofe, quelle che si affacciano sulla Gela-Manfria.