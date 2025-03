Brignone vince il Super-G di La Thuile e ipoteca la Coppa

LA THUILE (ITALIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone trionfa nelsuper-G di La Thuile, prova valida per la Coppa del Mondo di scialpino: 57″95 il tempo della valdostana, che precede diun centesimo Sofia Goggia. Terza a 0″05 la francese RomaneMiradoli. Ai piedi del podio le due svizzere Corinne Suter e LaraGut-Behrami, entrambe quarte a 0″35. Elena Curtoni sesta a 0″59. “Sto vivendo una giornata fantastica – ha detto Brignone -. Citenevo ad arrivare in luce verde davanti a questo pubblico. Non ho pensato a niente altro. Non ho fatto errori, è andato tutto bene, sono stata veloce. La pista era molto migliore di ieri. In più ho avuto due fortune: partire con il numero 6 e arrivare davanti per pochi centesimi. Andrò a Sun Valley con due pettorali rossi, ma non è finito niente. Ho ancora tanto da giocarmi e devo rimanere concentrata per due settimane. E’ stata una stagione via via sempre più tosta e sempre più impegnativa. Per questi motivi ho bisogno di rimanere sul pezzo fino alla fine, e non sarà perniente facile”. L’azzurra ha poi aggiunto:”Se tutto va bene,questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me laspediranno per posta. Ed è una cosa che ho sempre sognato. Sofiaha una cultura del lavoro davvero impressionante e la capacità dirisollevarsi. Per questi motivi continuiamo a fare podi erisultati importanti. Ringraziamo la Federazione che ci mettenelle condizioni migliori per poter dare il massimo”. Federica Brignone ha messo a segno la vittoria numero 37 della carriera e il podio numero 83, a meno 5 dal mito Alberto Tomba; sale a 1454 punti in classifica generale, a +382 su Gut a quattro gare daltermine, mettendo di fatto messo le mani sulla sua seconda Coppa del mondo generale, dopo quella già vita nel 2020. A punti Marta Bassino (11^ a 0″69), Roberta Melesi (21^ a 1″17) e Laura Pirovano (26^ a 1″74). Fuori dalla top 30 Nadia Delago (37^a 2″67), Vicky Bernardi (41^ a 2″81) e Asja Zenere (42^ a 2″89).Caduta senza conseguenze per Nicol Delago. – foto Ipa Agency -(ITALPRESS).