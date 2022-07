Bronzo per Bianca ai Summer Games di Cracovia

Gela. Ai Virtus Summer Games di Cracovia, brilla ancora Salvatore Bianca, che ha ottenuto una preziosissima medaglia di bronzo nella categoria del salto in alto. Bianca ha infatti raggiunto l’altezza di 1,60 m, fallendo i tre tentativi di aumentare il proprio punteggio a 1,65 m che gli avrebbero permesso di ottenere la medaglia d’argento.

Si tratta, nel giro di un mese, del secondo traguardo importante, dopo aver vinto il titolo europeo giovanile nel salto in lungo nei Campionati Europei in Finlandia. Il prossimo appuntamento è previsto per l’anno prossimo a Vichy, in Francia, per i Global Games.