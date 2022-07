Brucazzi, sequestro preventivo per l’impianto di compostaggio: stop ai conferimenti

Gela. Si ferma l’attività dell’impianto di compostaggio di contrada ‘Brucazzi’, gestito dall’Ato Cl2. Nelle scorse ore i carabinieri del Noe hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo. Gli accertamenti sono stati effettuati nell’impianto, dove ricade anche la sede dell’ambito. Una comunicazione per il fermo dell’impianto e il conseguente stop dei conferimenti è stata inoltrata a tutti i sindaci dell’Ato. Ci sarà per i prossimi giorni la necessità di conferire in altri impianti, che vanno individuati. Il commissario Giuseppe Lucisano ha inoltrato una nota a tutti i primi cittadini, informandoli dell’impossibilità di effettuare il conferimento. Continuano invece le altre attività in programma per l’impianto. Le verifiche degli inquirenti sarebbero legate ad anomalie sulla presenza di percolato. I vertici Ato, a seguito del provvedimento, forniranno le spiegazioni necessarie agli organi che stanno indagando. L’impianto di compostaggio, che il Cga ha ribadito essere patrimonio Ato, serve tutti i comuni della zona, ad iniziare da Gela. Sarà necessario procedere rapidamente ad individuare altri siti almeno fino a quando si protrarrà il provvedimento di sequestro preventivo.