Brucia l’area industriale, le fiamme anche all’interno di un autodemolizioni

Dalle prime indiscrezioni pare confermato che le fiamme abbiano interessato il centro di Giuseppe Docente solo casualmente, e che non si tratti di rogo doloso. Gli inquirenti hanno avviato un indagine anche se l’indice accusatorio è puntato ancora una volta contro l’incuria delle troppe aree abbandonate e l’incapacità dell’amministrazione comunale di contrastare il pericoloso fenomeno legato agli incendi. Da una prima conta dei danni sarebbe andato distrutto dalle fiamme anche un contenitore. I mezzi in uso al centro di autodemolizione non avrebbero riportato danni. Le indagini sono in corso. La scorsa notte era tornata a bruciare una vasta area in contrada Montelungo. Dalle prime indiscrezioni i vigili del fuoco erano di ritorno dalla contrada Mignechi interessata da un altro incendio.