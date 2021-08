Bruciavano rifiuti nelle campagne, cinque arresti: sequestrati camion e l’intera area

Gela. Bruciavano rifiuti in un’area rurale della città. Sono in totale cinque le persone sottoposte a provvedimento di arresto, eseguito dai poliziotti del commissariato. Tutti i coinvolti sono stati scoperti mentre sversavano rifiuti, scaricandoli da due camion, che sono stati sequestrati. Sono in corso verifiche sulla natura dei rifiuti che venivano movimentati, per poi essere dati alle fiamme. L’area, a sua volta, è stata sottoposta a sequestro.