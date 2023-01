Buche dimenticate e criticità sulle strade gelesi

Gela. Lo stato di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane non è eccellente si sa, ma con il maltempo tipico della stagione invernale la situazione è peggiorata ed ha determinato un ulteriore aggravamento della situazione. In città già da prima di Natale diverse buche presenti in diverse zone della città sono state recintate e poi semplicemente dimenticate da chi di dovere nonostante le continue segnalazioni dei cittadini. È il caso di via Verga dove più volte la recinsione sulle caditorie divelte è stata urtata o completamente abbattuta dalle automobili in transito. In via Tucidide la buca che dai primi di novembre impediva il regolare attraversamento della carreggiata è stata riparata ma il manto stradale è tutt’altro che ripristinato. Diversa la situazione in via Porta Vittoria dove i lavori per il momento si stanno concentrando sul rifacimento dei marciapiedi ma la strada presenta delle gravissime criticità.