BUFFON “CONTE DA RISPETTARE, SARRI PIGNOLO, MANCINI HA GRANDI MERITI”

TRENTO (ITALPRESS) – “Conosco alla perfezione la persona e il professionista, non potrò mai muovergli un appunto o una critica”. Intervistato a Trento, nell’ambito del Festival dello

Sport, dalla compagna-giornalista Ilaria D’Amico, Gianluigi Buffon spende parole ‘al miele’ per Antonio Conte, criticato da parte della tifoseria bianconera per il passaggio sulla panchina

dell’Inter. “E’ un uomo di una professionalità e correttezza unica verso i giocatori, veramente dà tutto se stesso e la notte non dorme se la squadra non mette in campo quello che richiede – ha sottolineato il 41enne campione bianconero – Capisco il tifoso della Juve che possa esserci rimasto male ed è un sentimento giusto, ma deve anche partire dal presupposto che uno come Antonio va stimato a prescindere perchè per la Juve ha dato tutto se stesso”. “Conosco Sarri da tre mesi ma posso dire già che è l’allenatore più pignolo che abbia avuto – ha proseguito – Ulivieri e Allegri sono stati i più simpatici, Scala il più serio, lo percepivo il padre-padrone di quel Parma, mentre Ancelotti è l’allenatore al quale devo di più”. Su CR7: “Gli auguro tantissimo di vincere il Pallone d’Oro, se accadrà è perchè la Juve avrà vinto qualcosa di importante in Europa…”. Infine Buffon manda da Trento un ‘bravo’ sentito al ct azzurro Mancini: “La qualificazione in anticipo agli Europei è soprattutto merito suo, che ha preso la Nazionale quasi dalle ceneri e ha dato fiducia a dei giovani che lo stanno ripagando con grandi risultati”.

