Buio pesto per la Melfa’s Basket sconfitta a Reggio Calabria per 93-48

Gela. Piove sul bagnato in casa Melfa’s Gela Basket, che perde ancora una volta e non di pochi punti. A Reggio Calabria infatti, i biancorossi si fermano a 48 punti e non riescono a frenare i padroni di casa che per poco non arrivano in tripla cifra, mettendo a segno la bellezza di 93 punti. Iniziano a farsi sentire le varie partenze, come quella dei fratelli Caiola e quella del centro Milekic, partiti tutti con destinazione Piazza Armerina.

Pesa molto anche l’inesperienza e la troppa fiducia data dalla società ai giovani, per la maggior parte stranieri, e le assenze di Orazio Ventura, fuori ancora per due settimane, dopo un ottimo esordio casalingo dei biancorossi di cui era stato il miglior marcatore, e il playmaker Mattia Cafisi, su cui la società aveva riposto tanta fiducia dovuta al suo curriculum importante tra l’High School americana e la seria Svizzera. Cafisi ha subito un infortunio ed è andato a curarsi presso la sua terra natia, senza essere a conoscenza dei tempi di recupero. Unico acquisto che ha rispettato ampiamente le aspettative l’americano Stephon McDonald, guardia di oltre 2 metri in grado di tirare bene anche da tre e difendere grazie alla sua altezza imponente.