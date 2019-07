Buon compleanno Quotidiano di Gela: 7 anni! Benvenuta telegela

Gela. L’undici novembre del 2011 nasceva il Quotidiano di Gela. Un po’ per gioco, un po’ perché le due pagine del Giornale di Sicilia non bastavano per contenere tutte le notizie che la redazione gelese riusciva a raccogliere. In pochi anni l’informazione online è diventata centrale nella vita quotidiana di ogni cittadino, che viene informato in tempo reale di quanto succede nella propria realtà, diventa al tempo stesso fonte e protagonista della notizia stessa.

Oggi il Quotidiano di Gela non è di Luca Maganuco e Fabrizio Parisi, i loro ideatori, ma è di una intera comunità. Se i contatti ogni anno crescono in maniera esponenziale ed il giornale è un riferimento per i gelesi lo si deve soprattutto proprio al vostro affetto.

I numeri ci riempiono d’orgoglio. In 7 anni sono state 41.032.694 milioni le pagine visualizzate. Partendo da 1 milione l’anno è stato un crescendo continuo

Se dall’11 novembre 2016 all’11 novembre 2017 sono state 9 milioni e 400 mila le pagine visitate negli ultimi 12 mesi (fonte ufficiale Google analytics) sono state 12.225.615 le pagine visualizzate.

Non ci siamo mai fermati un attimo. Abbiamo cambiato l’aspetto grafico per essere più moderni. Siamo stati i primi ad attivare una web tv con dirette con lo sport ( Bar Sport è giunto alla sua quinta stagione consecutiva) e i programmi di approfondimento (L’Indiscreto ed il Qg time). Dopo aver archiviato non per scelta nostra l’esperienza con Radio Bella Fm (la cui frequenza è stata ceduta dal proprietario a Radio Montecarlo) ecco una ulteriore evoluzione: telegela 647.

Un sogno coltivato da anni, realizzato da una settimana. Una tv tutta nuova. Un nome semplice, scelto perché, come il Quotidiano di Gela, noi vogliamo raccontare Gela. La nostra città, tutto quello che ci circonda. Senza filtri come sempre. In maniera diretta, con un linguaggio semplice ma deciso. Se oggi siamo leader nell’informazione online lo dobbiamo anche nella nostra scelta di essere liberi. Rispettiamo le idee di tutti ma pretendiamo rispetto per il nostro ruolo. L’informazione non può avere “amici”. Il nostro riferimento rimangono sempre i nostri lettori, ascoltatori o telespettatori.