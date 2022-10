Buon pareggio per il Gela FC: 2-2 contro il Misilmeri di Iraci

Gela. Primo punto in Eccellenza per il Gela FC, che pareggia contro il Don Carlo Misilmeri con il punteggio di 2-2. I gialloneri sono arrivati all’intervallo addirittura vincendo 2-0, con la rete di Abate al 43′ e quella di Falsaperla al 45′. Si tratta del primo gol in campionato per Simone Abate, arrivato con grandi aspettative per replicare quanto di buono fatto nello scorso campionato di Promozione da Tony Scerra.