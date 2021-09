Buon vento per il Club Nautico ai campionati giovanili di Cagliari

Gela. Con un secondo posto in silver e una 22esima posizione in gold, i ragazzi del Club Nautico Gela concludono le 4 giornate di regate dei campionati giovanili della classe in singolo. Nonostante le averse condizioni metereologiche, le lodevoli prestazioni di Giuseppe Liardo e Matteo Giardino riconfermano il circolo del Club Nautico Gela tra i migliori su tutto il panorama nazionale. Accompagnati dai coach, Peppe Amodeo e Peppe Terrana, i due ragazzi gelesi con grande soddisfazione concludono i campionati ottenendo ottimi risultati. Giuseppe Liardo, nei laser 4.7, chiude in Gold, in 22^ posizione con parziali importanti (19-11-17-28-18-7-33-20-40), considerato il suo primo anno in classe laser e una flotta costituita da otre 100 timonieri. Matteo Giardino, invece, al suo primo campionato Italiano di classe Optimist, sfiora la qualifica in gold, ma chiude al 2^ posto in silver.