BUONA LA PRIMA PER NICOLATO, POKER DELL’UNDER 21 SULLA MOLDAVIA

CATANIA (ITALPRESS) – La nuova Under 21 di Paolo Nicolato riparte con una vittoria a Catania. Dopo aver accantonato la delusione dell’Europeo casalingo, gli azzurrini guidati dal neo commissario tecnico iniziano la nuova avventura con un’ottima vittoria per 4-0 ai danni della Moldavia grazie ai gol di Scamacca e Tumminello e alla doppietta di Frattesi. La gara si sblocca al 33′: l’Italia guadagna un calcio di punizione da ottima posizione, Scamacca piazza il pallone con cura, mira l’incrocio dei pali e, complice una deviazione della barriera, trova il gol dell’1-0. Al 52′ gli azzurrini trovano il raddoppio grazie a un’ottima discesa di Sala che regala un assist al bacio per Frattesi: comodo tap-in e 2-0, nonché gol all’esordio. Tra entusiasmo e freschezza dei nuovi, l’Italia nel secondo tempo domina agevolmente e strappa grandi applausi: l’asse Sala-Frattesi si rinnova al 63′ e il centrocampista dell’Empoli trova il 3-0 a tu per tu con il portiere. C’è gloria anche per Tumminello che qualche minuto più tardi sfrutta una brutta uscita di Agachi e da fuori area deposita il pallone in rete per il 4-0. Da martedì, contro il Lussemburgo, si inizierà a far sul serio: comincia la corsa a un posto per i prossimi Europei.

