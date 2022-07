Buoni scuola per le famiglie in difficoltà, ecco come accedere al contributo

Gela. Alle famiglie con studenti minorenni che necessitano di un sostegno economico, saranno distribuiti i “buoni scuola”. Una misura per famiglie in condizioni di disagio, residenti in città, al fine di favorire il diritto allo studio degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno 2022/2023. Su sollecitazione del sindaco Lucio Greco e dell’assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo, sul sito del Comune (sezione Amministrazione Trasparente) sono stati pubblicati due avvisi pubblici. Il primo è il bando destinato alle famiglie che vogliano presentare

domanda per i voucher; il secondo si rivolge ai commercianti che vogliano manifestare il proprio interesse ad essere inseriti ed accreditati nel costituendo elenco comunali di

esercizi ed attività disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di libri, sussidi e corredo scolastico (grembiule o tuta, scarpe da ginnastica). L’incentivo economico può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

1. requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente non deve superare il valore di 6.000,00 euro;

2. requisiti anagrafici: residenza dello studente nel Comune di Gela;

3. iscrizione dello studente alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado.

Una volta che tutte le domande saranno pervenute al settore servizi sociali, l’ufficioc competente, nel rispetto del punteggio assegnato a ciascuna istanza, elaborerà unag raduatoria in base all’appartenenza alla fascia di reddito Isee e dal numero di figli frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, fino ad esaurimento dei fondi disponibili (105.945,34 euro). E’ previsto un voucher di 150 euro per il nucleo familiare con 1 figlio studente, di 250 euro con 2 figli studenti e di 400 euro con 3.