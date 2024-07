Bus in fiamme, la paura e la lunga attesa per i primi soccorsi

Gela. C’era pure la gelese Dalila Alfeo sul bus per il trasporto extraurbano che è stato avvolto dalle fiamme ieri mentre copriva la tratta verso Catania, dopo il bivio per Mineo. Momenti di grande paura per la giovane che viaggiava con il suo gatto, accuratamente posizionato all’interno dell’apposito trasportino, ma anche tanta rabbia “Il bus partito da Gela alle 13 anzichè correre in aiuto degli sfortunati viaggiatori ha preferito fare una deviazione”, ha spiegato.