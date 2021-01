Bus “sostenibili” per il trasporto scolastico, per i fondi del ministero c’è anche Gela

Gela. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’ambiente che stanzia 20 milioni di euro per progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici, per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. Si tratta di fondi rivolti anche i Comuni che hanno sforato i parametri sulla qualità dell’aria. Tra gli enti locali, c’è il Comune di Gela. “Proseguiamo – ha spiegato il ministro Sergio Costa – nel nostro programma di promozione della mobilità sostenibile puntando in particolare sui mezzi ecologici per gli spostamenti più frequenti e che più incidono sulla qualità dell’aria delle nostre città. Fra questi certamente gli spostamenti casa-scuola sono un settore su cui intervenire anche per dotare le aree più problematiche dal punto di vista delle emissioni di nuovi mezzi e strumenti per rendere migliore l’ambiente urbano”. I fondi potranno essere destinati alla progettazione ma anche all’acquisto di mezzi per il trasporto scolastico sostenibile, per colonnine di ricarica e per strutturare app per il controllo del servizio.