“Buttato fuori dal pronto soccorso”, professionista: “Trattato come un sacco di patate”

“Ho avuto bisogno di immediate cure e per tutta risposta sono stato trattato come un sacco di patate – aggiunge – buttato fuori perché secondo questi medici non ero da considerare un caso grave. E’ inaudito che un paziente possa essere offeso solo perché chiede cure. Ho deciso di denunciare quanto accaduto, anche per dare voce a chi, probabilmente, è già stato trattato in questo modo ma non ha potuto reclamare”. Nel momento in cui scriviamo, il professionista era ancora all’interno dell’ambulanza, fuori dal pronto soccorso.