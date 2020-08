Cabina progetti Ghelas, chiesto parere a legale: azienda anche per sanatoria edilizia

Gela. Nei piani potenziali dell’amministrazione comunale la multiservizi Ghelas potrebbe giocare un ruolo molto importante, ad iniziare dalla previsione di una cabina di regia unica per la progettazione, uno dei tanti talloni d’Achille della macchina burocratica del municipio. Diversi mesi fa, il sindaco Lucio Greco e il suo consulente Pietro Inferrera, davanti ai consiglieri di maggioranza, hanno illustrato la strategia che dovrebbero passare proprio da Ghelas e dalla cabina unica per la progettazione. L’amministratore Francesco Trainito ha anche fatto pubblicare un avviso, raccogliendo la disponibilità di oltre cento professionisti locali. Il progetto non si è ancora concretizzato, anche perché oltre ai dubbi che si sono registrati in una frangia della maggioranza del sindaco, bisogna valutarne le fattibilità, a partire dallo statuto della società in house. Negli scorsi giorni, Trainito ha affidato un incarico all’avvocato catanese Agatino Cariola, docente universitario ed esperto di diritto amministrativo. Avrà il compito di rilasciare un parere pro veritate, così da dare indicazioni giuridicamente certe sulla possibilità per Ghelas di guardare alla cabina di progettazione.