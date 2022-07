Cacciuolo: ” È fatta”, Bella Napoli migliore pizzeria della Sicilia 2022

Gela.

Esordisce sui social con un “Ce l’abbiamo fatta” Daniele Cacciuolo, titolare della pizzeria Bella Napoli per comunicare a clienti, fallower e amici di essersi aggiudicato il premio come “Migliore pizzeria della Sicilia 2022” nel contest indetto da AllfoodSicily.

Dopo 3 settimane intense alla fine di una battaglia serrata che ha visto competere nella prima edizione ben 55 pizzerie di tutta la Sicilia che si sono affrontate con spirito combattivo, l’esito e l’epilogo finale ha premiato 4 pizzerie per la prima volta, in quanto due hanno ottenuto gli stessi voti.

“ Sono molto felice ed emozionato ed emozionato per aver raggiunto questo traguardo. Quando è arrivata la comunicazione non potevamo crederci anche se ci speravamo tantissimo – ha dichiarato Daniele Cacciuolo,titolare e pizzaiolo di Bella Napoli- Abbiamo ottenuto oltre 5mila preferenze dai cittadini gelesi e non solo. Sono arrivate tante risposte, anche grazie al volantinaggio e alla continua pubblicità fatta sui social. La nostra città merita e per me è un onore portare questo traguardo in una città che spesso viene maltrattata e mal giudicata. Gela merita tanto e noi vogliamo partecipare per quanto riguarda il nostro campo a renderla un fiore all’occhiello della Sicilia. In molti ci hanno aiutato e hanno creduto in questo sogno insieme a me e al mio staff.”