Caci e Guastella, “assessore ai lavori pubblici inesistente? Solo un attacco populista”

Gela. “Un attacco isterico e populista”, quasi ad orologeria, almeno secondo i consiglieri comunali di “Impegno Comune”, Valeria Caci e Giuseppe Guastella. I due esponenti di maggioranza, pur senza fare riferimenti diretti, comunque richiamano quanto sostenuto ieri dal capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, che ha posto l’accento, anche politico, su ciò che non è stato fatto dall’assessorato ai lavori pubblici, fino all’azzeramento retto dall’avvocato Ivan Liardi. Scerra ha parlato di “un decoro urbano inesistente”, di “strade colabrodo” e di “un’illuminazione pubblica non adeguata in centro storico”. Secondo l’esponente di centrodestra, l’assessorato ai lavori pubblici non ha dato riscontri, neanche ad una sua interrogazione sulla situazione di via Porta Vittoria. Caci e Guastella, vicini politicamente a Liardi, vedono però uno stato dei fatti decisamente differente. “E’ incomprensibile – dicono – l’atteggiamento di chi cerca facile pubblicità e consensi spiccioli accusando e additando, falsamente, chi regolarmente, fra mille difficoltà e pastoie burocratiche, cerca di mettere ordine in un settore nevralgico, come quello dei lavori pubblici”. Il gruppo di “Impegno Comune” ritiene che Scerra “mente sapendo di mentire”. “Dovrebbe sapere che la manutenzione ordinaria è solo uno dei tanti aspetti che rientrano nelle competenze dell’assessorato ai lavori pubblici. Solo per citare gli ultimi interventi – dicono – si può fare riferimento ai lavori in via Morselli, in via Butera, la pavimentazione del piazzale di Macchitella, nella zona dei portici e nelle aree vicine, via Degli Appennini, i 130 mila euro per la manutenzione stradale e i 100 mila euro per gli stabili comunali. Ci sono poi i cantieri avviati e finanziati con il programma del “Patto per il Sud”, via Recanati, con i cantieri in corso, e via Martinica, con i lavori contrattualizzati. Con le compensazioni minerarie sono in corso lavori in via Porta Vittoria e nel piazzale Suor Teresa Valsè”.