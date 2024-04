Cacici, “il defibrillatore non è stato usato e l’ambulanza era senza medico”

Gela. Conferma quanto accaduto e si dice amareggiato anche per le “speculazioni politiche” che sono montate. Il sindacalista Francesco Cacici, questa mattina, è stato il primo a prestare soccorso ad un uomo, successivamente deceduto. Ha effettuato le manovre salvavita in attesa dell’ambulanza. “Il defibrillatore non c’era e comunque non poteva essere usato senza un medico – spiega – l’ambulanza è stata inviata pur in assenza di un medico. Su questo bisognerebbe interrogarsi. Come si fa a prestare soccorso ad un uomo in gravi condizioni senza un medico e senza l’uso del defibrillatore?”.