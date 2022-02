Caddero accuse di mafia, Cassazione dà ragione ad operaio: “Si valuti ingiusta detenzione”

Gela. Già all’epoca dei fatti, ormai tredici anni fa, lavorava come elettricista, in trasferta. Emanuele Caltagirone fu coinvolto nell’inchiesta antimafia “Compendium”, ma le accuse nei suoi confronti caddero del tutto e arrivò l’assoluzione, già in primo grado. Non ebbe mai rapporti con esponenti della criminalità organizzata. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta dovranno nuovamente valutare la richiesta di un indennizzo, per ingiusta detenzione, che la difesa di Caltagirone ha avanzato. Subito dopo il blitz, infatti, subì un periodo di detenzione. L’assoluzione, con formula piena, lo scagionò da ogni accusa e per questa ragione il legale che lo rappresenta, l’avvocato Carmelo Tuccio, ha avviato la procedura per un risarcimento, per il periodo di ingiusta detenzione patito. La Cassazione, per due volte, gli ha dato ragione. Una prima pronuncia della Corte d’appello, però, ha avuto esito sfavorevole.