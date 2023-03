Cade accusa di falsa testimonianza, assolto dipendente della società “Archimede”

Gela. Cade l’accusa di falsa testimonianza. Il gup ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un dipendente della società Archimede, che da anni opera nei servizi al porto isola. Il procedimento penale nei suoi confronti si era innestato a seguito di una denuncia sporta da un ex collega di lavoro, che nei confronti dell’azienda ha avviato diverse cause civili, anche per essere reintegrato. Di recente, è stato nuovamente licenziato. Secondo l’iniziale contestazione, l’imputato avrebbe rilasciato una dichiarazione di comodo, proprio nel corso di uno dei procedimenti civili, per danneggiare la posizione dell’ex collega.