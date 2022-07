Gela. È finito in strada dopo essere caduto dal balcone di uno stabile di via Spagna, a Caposoprano. Un 66enne ha riportato diverse fratture ed è stato trasferito in ospedale. La dinamica è al vaglio dei poliziotti, intervenuti sul posto. Sono arrivati anche i vigili del fuoco. Si propende per un incidente domestico ma non si esclude nessuna ipotesi.