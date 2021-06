Cade l’accusa di furto di energia elettrica, assolto imprenditore che era a processo

Gela. Non ha manomesso il contatore elettrico che un tempo serviva la sede della sua azienda edile, poi chiusa. Un imprenditore locale, ieri, è stato assolto dal giudice Miriam D’Amore. Era accusato di furto di energia elettrica, emerso dopo controlli tecnici. L’imprenditore, difeso dall’avvocato Joseph Donegani, è stato sentito in aula e ha spiegato che di quelle utenze non si era mai occupato, neanche quando l’azienda era in attività. Venivano utilizzate anche per fornire un immobile adiacente, non di sua proprietà. Ha raccontato, tra le altre cose, le traversie subite nel corso del tempo, con le imposizioni estorsive dei clan, che lo costrinsero a fermare la sua società.