Cade mentre controlla il livello delle cisterne idriche, ferite e fratture: uomo in ospedale

Gela. Le conseguenze ci sono state e potevano anche essere peggiori. Un uomo ha riportato diverse ferite dopo essere caduto dal vano nel quale sono collocate le cisterne per l’acqua della sua abitazione. E’ stato trasferito in ospedale, dove si trova attualmente. I fatti risalgono agli scorsi giorni. Il ferito aveva raggiunto la zona delle cisterne per controllare i livelli e capire se ci fossero le forniture idriche, in un periodo di fortissimi disagi per tutta la cittadinanza.