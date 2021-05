Cadute accuse droga, insegnante innocente: “Scuola gli riconosca indennità e punteggio”

L’ufficio scolastico territoriale, a seguito dell’archiviazione delle contestazioni di droga, gli aveva riconosciuto le indennità solo limitatamente al periodo ricompreso tra l’arresto e la decisione favorevole del gip, ovvero circa un anno. Non furono considerati gli anni successivi, fino all’archiviazione anche del procedimento disciplinare, formalizzata nel marzo del 2016. Il giudice ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Chiara Petix, proprio per conto dell’insegnante. Oltre a tutte le indennità dal 2012 al 2016, a Timpanelli bisognerà riconoscere i punteggi acquisiti, come se fosse stato regolarmente in servizio, oltre ai diritti previdenziali maturati.