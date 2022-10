Caffè sospeso per la lotta contro la poliomielite, in città iniziativa Rotary

Gela. Un caffè sospeso, la tazzina viene servita nei bar della città. Per solidarietà e per sostenere il progetto del Rotary International “End Polio Now” dedicato, appunto, alla eradicazione della poliomielite. L’iniziativa promossa dal Rotary Club Gela inizia oggi e durerà fino a lunedì, data in cui il mondo rotariano celebra a livello internazionale il World Polio Day. “Per proteggere tutti i bambini del mondo” è il sottotitolo che accompagna questa campagna, grazie alla quale sarà possibile offrire un contributo importante ai bambini che vivono in paesi in cui ancora la terribile malattia non è stata debellata. Basta davvero poco per compiere il gesto, perfettamente inserito nella quotidianità di ognuno, ordinare idealmente due caffè nei locali che hanno affisso la locandina del progetto e che hanno predisposto un salvadanaio personalizzato presso la cassa, consumare il proprio e pagare il secondo. Mentre normalmente questo avviene a vantaggio di chi è meno abbiente, attraverso il Rotary si vuole portare un piccolo grande tassello nel mosaico della solidarietà internazionale.