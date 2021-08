Cala ancora contagio Covid in città, 20 nuovi casi e 71 guariti: in aumento i ricoveri

Gela. In vista delle giornate ferragostane, in città la pressione del contagio da Covid appare meno marcata, rispetto alle ultime settimane. I nuovi casi, in ventiquattro ore, sono venti, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono settantuno. La curva compessiva tocca 727 positivi. Aumenta però il numero di ricovoeri. Tra pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e uno è stato dimesso. Il totale è di dodici pazienti in ospedale, oltre ad uno ricoverato in un’altra struttura.