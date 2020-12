Calano i ricoveri e aumentano i guariti: sono 32 a fronte di 11 nuovi casi

Gela. Dopo due giorni di grande apprensione oggi dall’Asp arrivano notizie di un sensibile calo dei contagi in città. Sono 11 nella giornata di oggi ma con un dato significativo di guariti, 32 che dunque hanno lasciato l’isolamento domiciliare.

E’ la terza volta negli ultimi trenta giorni che sono più i guariti che i nuovi positivi ma bisognerà aspettare ancora per verificare se si tratti di curva in calo costante o di una casualità. Scendono anche le ospedalizzazioni con due dimessi. Sono nel complesso 711 i casi di positività con 28 ricoverati (22 in Malattie infettive, 3 in terapia intensiva e 3 ricoverati in altri presidi), 361 i guariti da inizio pandemia.