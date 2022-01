Calcio a 5, Ferla amara per il Gela, sconfitta e addio primo posto

Gela. Il nuovo anno inizia male per il Gela nel girone di ritorno nella serie C2 di calcio a cinque. La squadra di Enzo Fecondo perde 4-3 lo scontro diretto sul campo del Ferla, che adesso la scavalca in classifica.

Ad onor di cronaca va detto che i biancazzurri si sono presentati sul campo siracusano in formazione ampiamente rimaneggiata. Senza Di Bartolo, Caglià e Flavio Fecondo per infortunio e Mammano per lavoro, il quintetto gelese ha dato filo da torcere al Ferla, che è sempre stato in vantaggio, fino al 4-1. La rimonta sul 4-3 è stata solo sfiorata, con tanti rimpianti.