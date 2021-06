Calcio, basket e Calcio a 5, presentato il progetto di rilancio dello sport gelese

Gela. Aumento di capitale sociale e trasformazione in società sportive dilettantistiche. Lo sport intende ripartire lanciando il progetto di azionariato diffuso. Nelle prossime settimane saranno avviate due distinte campagne promozionali, destinate a raccogliere la partecipazione e l’ingresso nelle rispettive Società di nuovi soci. Questa mattina la presentazione al Tropico Med del progetto di ampio respiro alla presenza del presidente del SSD Gela, Emanuele Alabiso, dell’imprenditore Maurizio Melfa, del tecnico del rinato Gela Calcio a cinque, Enzo Fecondo e di Dario Antonuccio.

“Una energia nuova per la città ed un grande investimento, innanzitutto a livello morale. Siamo felici oggi perché viviamo una sensazione nuova di un progetto unico che appartiene a tutta Gela”, ha detto Maurizio Melfa. “Un imprenditore può sentirsi invogliato ad avvicinarsi e ad investire il proprio denaro e il proprio tempo in un progetto partecipato a livello territoriale, in cui gli azionisti sono gli stessi tifosi, i semplici genitori o appassionati che sostengono giornalmente la presenza e lo sviluppo dello sport in Città.”

Emanuele Alabiso è carico: ”La nostra è una società che nasce dal basso, dalla partecipazione e dall’attaccamento dei nostri tifosi ed appassionati presenti davvero in tutto il Mondo. Siamo certi che, anche con piccoli gesti di ciascuno dei Sostenitori della Squadra, si potrà costruire qualcosa di duraturo per la Città, che va anche in controtendenza all’immagine che il calcio moderno propone. Imprenditori, commercianti e tifosi in sinergia per rilanciare il sogno sportivo in città e, comunque vadano le cose,sarà possibile a partire da Domani riuscire a programmare più facilmente il Nostro destino, attraverso una gestione partecipata e condivisa delle cose.”