Calcio e basket, gelesi a caccia di conferme

Il fine settimana prosegue con i tre appuntamenti previsti per la giornata di domani che interesseranno il Gela FC, la SSD Gela e la Melfa’s Gela Basket. I gialloneri di mister Evola, militanti nel campionato di Promozione, affronteranno il Pro Ragusa al Vincenzo Presti. Il fischio di avvio della nona partita di andata è previsto per le 15. Allo stadio di Santa Croce Camerina, invece, alle 14.30 la formazione dell’SSD Gela schierata dal mister Mirko Fausciana scenderà in campo contro l’Atletico Santa Croce per la settima partita del campionato di Prima categoria. A conclusione della serie di appuntamenti sportivi previsti per questo weekend, si inserisce l’ultima partita di andata del campionato di Serie C Gold nel quale milita la Melfa’s Gela Basket. Alle 18, il quintetto di Bernardo affronterà l’ASD Orsa Basket Barcellona presso il PalaLivatino.