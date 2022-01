Calcio, in campo solo SSD Gela e Gela Calcio in Prima e Seconda categoria

Gela. Dopo 45 giorni si torna in campo nei campionati di calcio dilettantistici. Ripresa ancora una volta rinviata per il Gela FC, che recupera il 2 febbraio la gara in trasferta contro il Canicattini per via della concomitanza con un’altra partita. Il tecnico Francesco Evola ne approfitterà per recuperare tutti gli effettivi.

Si gioca in Prima categoria, con la SSD Gela in campo domani al Presti contro lo Scicli. La formazione di Mirko Fausciana deve mantenere nel girone di ritorno il vantaggio sulle seconde, oggi di sei punti. La squadra è tornata ad allenarsi a ranghi completi soltanto da due settimane per via di una serie di positività al covid.

Qualche dubbio di formazione per Fausciana, che recupera Fabio Brasile ma non il bomber Davide Ascia, che partirà dalla panchina. Nel girone di ritorno vedremo avversari più agguerriti e rinforzati dal mercato di riparazione.