CALCIO: INTER. CONTE NUOVO TECNICO “RIPORTERÒ CLUB DOVE MERITA”

MILANO (ITALPRESS) – Il tempo delle indiscrezioni è finito. Il giorno dopo aver salutato Luciano Spalletti, l’Inter dà il benvenuto ad Antonio Conte. Sarà l’ex ct azzurro a guidare i nerazzurri dalla prossima stagione: l’ufficialità è arrivata in mattinata, con un comunicato sul sito del club. “Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano – lo accoglie il presidente Steven Zhang – Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo”. “Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta – le parole invece di Conte – Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l’Inter per la società, per la serietà e l’ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l’Inter dove merita”.

(ITALPRESS).