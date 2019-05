CALCIO: SERIE A. BOLOGNA SALVO, E’ 3-3 CON LA LAZIO

ROMA (ITALPRESS) – Il Bologna conquista il punto che le serviva per ottenere la matematica salvezza con un turno di anticipo. La sfida dell’Olimpico contro la Lazio finisce 3-3 e tanto basta per festeggiare dopo aver rimontato l’iniziale vantaggio di Correa con la rimonta di Poli e Destro. Gara pirotecnica nella quale anche Bastos, Orsolini e Milinkovic-Savic hanno messo la firma. Chissà se sarà stata l’ultima partita di Inzaghi in panchina: tante le voci sul futuro del tecnico (accostato alla Juventus per il dopo Allegri) smentite però dal club biancoceleste. Senza assilli di classifica, con la qualificazione alla prossima Europa League in tasca e la Coppa Italia nel palmares (festeggiata questa sera con i tifosi), l’allenatore piacentino si è potuto permettere novità di formazione: tra i pali l’esordio assoluto del classe ’96 Guerrieri e il doppio regista con Leiva e Badelj in mediana. In attacco Immobile cerca vanamente il gol che gli manca da 6 gare di campionato (7 aprile con il Sassuolo), a trovarlo è ancora un ispirato Correa alla terza rete consecutiva, l’ultima proprio nella finale con l’Atalanta. Al 14′ l’argentino raccoglie il passaggio filtrante di Leiva e, dopo un controllo di tacco, trafigge Skorupski con l’1-0. Immobile prova a imitarlo al 28′, murato dal portiere ex Roma, e al 38′ spedendo fuori di niente. La pioggia battente apre il secondo tempo e la squadra di Mihajlovic trova il coraggio di ribaltare il risultato nel giro di un minuto. I biancocelesti vengono storditi dal pareggio al 50′ con la bella rete di Poli e annichiliti al 51′ dall’1-2 che porta la firma di Destro: entrambi i gol confezionati con gli assist di Palacio, trascinatore dei suoi verso la salvezza matematica. Basta un punto, perciò i rossoblù non si scompongono più di troppo al capolavoro di Bastos, inaspettato goleador del 2-2 al 59′ con un tiro a giro all’incrocio dei pali. Il Bologna ritrova ben presto il vantaggio, al 63′ grazie alla rete di Orsolini propiziata da Destro sugli sviluppi di un corner: il 2-3 viene convalidato dopo la review al Var dell’arbitro Pasqua. La partita continua a regalare emozioni e il subentrato Milinkovic-Savic si iscrive al registro dei marcatori come nella finale di mercoledì: scende in campo al 73′ e all’80’ pennella il 3-3 su calcio di punizione. Un punto a testa, la gioia degli emiliani per la salvezza e i festeggiamenti biancocelesti per la Coppa Italia chiudono il posticipo della 37a giornata di Serie A.

(ITALPRESS).