Calcio, un avviso pubblico per scegliere la società da ripescare in Promozione

Gela. Che nel calcio locale non vi sia mai stato nulla di scontato è ormai un fatto storico. Lo dimostra anche l’ultima vicenda che ha riguardato il Gela. Che l’Eccellenza fosse complicato da ottenere lo si sapeva per diversi motivi. Intanto perché i due gironi erano quasi al completo e per i ripescaggi si è data priorità alle squadre che avevano disputato i play off. Poi il diritto toccava alle città che avevano perso il calcio professionistico come il Siracusa, che invece ha preferito partire dalla Promozione.

Eppure al Comune erano convinti che ci fosse una speranza, come spiega l’assessore allo Sport, Terenziano Di Stefano.

“Il presidente Lo Presti avrebbe tenuto conto della nostra istanza nel caso in cui si fossero liberati altri posti – ha detto – ma gli organici sono al completo. Ora speriamo nella Promozione”.

La Lnd poteva già ammettere il Gela in Promozione ma ha preferito glissare. Anzi, nel comunicato diffuso ieri pomeriggio nel quale ha ripescato ben sei squadre di città e nomi improbabili, precisa che l’unica istanza presentata è quella del Sindaco della Città di Siracusa, che è stata accolta e sottolineando che non c’erano “altre regolari domande di “ripescaggio”.